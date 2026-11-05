Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!
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8 kişiyi acımasızca katledip gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan vahşi cinayet zanlısı, aracının çamura saplanması üzerine saklandığı maden ocağı yakınlarında tespit edildi. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına tüfeğiyle karşılık veren cani, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.
8 kişiyi ateşli silahla katlettikten sonra gasp ettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.
İKİ JANDARMA YARALANDI
Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Ö., güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
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