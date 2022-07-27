Zaman ilerledikçe yüzümüz kırışır, aldığımız kiloları rahatça veremeyiz ve eninde sonunda kamburlaşırız. Yaş aldığı halde genç görünebilen insanlara hepimiz gıptayla bakarız ve günün birinde yaşımızı insanlara söylediğimizde inanamamalarını isteriz.

Vitamin enjeksiyonları ciltte kaybolan gençliği, ışıltıyı ve gerginliği yerine koymak için kullanılır. Birden çok kez kullanılabilen vitamin enjeksiyonları sırasında seans sayısı kişinin cildine ve sorunun derinliğine göre değişir.

Vitamin enjeksiyonu uygulaması herkese uygun bir işlemdir. Bu yöntemi yüz ve boyun bölgesine uygulayarak cilt tipi ve yaş kriteri olmadan daha genç görünebilirsiniz.

Vitamin enjeksiyonu yapmadan da yaşla birlikte azalmaya başlayan kollajen ve hyalüronik asit seviyelerini dengeleyerek cildin daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunu başarmanın çok da kolay bir yolu var. Eğer size verdiğimiz tarifi uygularsanız yaşlılığın gözle görülen tüm belirtileri kaybolacak ve her zaman hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.

Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı

Bir bardak suyun içinde pirinci kaynattıktan sonra süzün ve suyunu saklayın. Pirinç ve balı karıştırarak macun kıvamı elde edin, ardından yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve 1 hafta yatmadan önce süzdüğünüz pirinç suyunu yüzünüze sürün ve öyle yatın. Bir hafta sonra aynaya baktığınızda 10 yaş genç bir insan göreceksiniz.