Yaşar dedenin DGS azmi herkese örnek oldu
Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için geçen ay Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girip merakla beklediği sonuçların açıklanmasıyla kazanamadığını öğrenen 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, pes etmeyerek şimdiden kolları sıvadı. Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hedefiyle Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan özlemle gözlemleyen Yaşar Aktaş, “Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım” dedi.
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