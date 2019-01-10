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Yaşar Avcı kimdir nerelidir?

Yaşar Avcı Saadet Partisi Bahçelievler belediye başkan adayı olmasından sonra Yaşar Avcı’nın kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Yaşar Avcı kimdir? Yaşar Avcı hangi görevlerde bulundu? Yaşar Avcı kaç yaşında? İşte SP İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Yaşar Avcı’nın biyografisi

10 Ocak 2019 Perşembe 15:17
Yaşar Avcı kimdir nerelidir?

Yaşar Avcı Saadet Partisi Bahçelievler belediye başkan adayı olmasından sonra Yaşar Avcı’nın kim olduğu araştırılıyor. Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Yaşar Avcı kimdir? Yaşar Avcı hangi görevlerde bulundu? Yaşar Avcı kaç yaşında? İşte SP İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Yaşar Avcı’nın biyografisi

Yaşar Avcı kimdir?

Yaşar Avcı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimi, Saadet Partisi İstanbul 3. Bölge, 7'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Yaşar Avcı, 1964 yılında Kayseri’de doğdu. Öğretimini İstanbul'da tamamladı. Birçok STK'da etkin görevler aldı. TSE Aile Komite Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Milli Görüş partilerinde çeşitli kademelerde görev yaptı. Genel seçimlerde iki dönem İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı ve mahalli idareler seçimlerinde de iki dönem meclis üyesi adayı oldu. Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Yaşar Avcı evli ve üç çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:17
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Yaşar Avcı kimdir?
  4. Yaşar Avcı nereli?
  5. Yaşar Avcı Saadet partisi bahçelievler belediye başkan adayı 2019
  6. saadet partisi istanbul belediye başkan adayları 2019

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