Yasaklar çocuklarda öfkeyi artırıyor!

DOĞRU SOSYAL MEDYA KULLANICISI OLMAK LAZIM

“Günümüzde çocukların tehlikesizce ve huzurla oyun oynayabilecekleri yer ve mekânlar giderek azalmaktadır. Şehirleşme ve şehir hayatı çocukların oyun alanlarını kısıtlamaktadır. Bunun yanı sıra değişen yaşam tarzı aile hayatını da etkilemektedir. Geleneksel kalabalık aileden çekirdek aile hayatına geçiş de çocukların ilgi ve yönelimlerini etkilemektedir.

İnternet, sosyal medya ve internet oyunlarının getirdiği yeniliklere engel olmak mümkün değildir. Ancak çocukların ve gençlerin iyi ve doğru bir internet ve sosyal medya kullanıcısı olmaları için önce ailelerin örnek olması gerekmektedir.

Çocukların tek taraflı iletişim kurmalarına neden olan sosyal medya ve internet oyunları yerine sosyal açıdan gelişimini destekleyecek etkinliklere yönlendirilmeleri uygun olacaktır.

YASAKLAMA ÇOCUKLARDA ÖFKEYİ ARTIRIYOR

Aile önce kendi bilgisayar kullanımını gözden geçirmeli, rol modeli olmalı. Kendileri internet kullanımlarını kontrol etmede sorun yaşıyor mu? Önce bu durum gözden geçirilmeli.

Bilgisayar ve internet kullanımı yasaklanmamalı bu ancak çocukların öfkelenmesine ve internet kafelere daha fazla gitmesine yol açar.

BİLGİSAYARI EVİN ORTAK KULLANIM ODASINA ALIN

Çocuğunuzu ilgisini çekebilecek fiziksel aktivitelere yönlendirin. Teknoloji kullanımından etkilenmiş kişinin hayatını organize etmek ve internette geçirdiği vakti azaltacak dışsal engeller yaratmak gerekir.

Örneğin akşam eve gelir gelmez internet başına geçen bir kişinin eve daha geç gelmesini sağlamak için bir kursa başlatmak, sabah saatlerinde spor yapıyorsa bunu akşama kaydırmak gibi müdahaleler etkili olabilir.

Eğer çocuğunuz sosyal olarak çekinik ise diğer çocuklarla birlikte olabileceği hobi gruplarına yönlendirebilirsiniz.

Şifreleme programları araştırabilirsiniz. En önemli ve en etkili yöntem ise onunla daha çok ilgilenmektir. Çocuğunuzla daha fazla vakit geçirin.”