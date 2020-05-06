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Yerel

Yasağı umursamadılar... İstanbul'da tepki çeken görüntü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile çıkmak yasaklansa da İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Maltepe, Kartal, Pendik sahillerinde yürüyüşe çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:04:00 -
Yasağı umursamadılar... İstanbul'da tepki çeken görüntü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Yetkililer insanları evde kalmaları konusunda uyarırken havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerine geldi. Kimi vatandaşlar koşu yaparken, kimileri ise paten kaydı, bisiklete bindi, basketbol oynadı. Bazıları da sahildeki spor aletlerine bindi.

Spor kıyafetleriyle yürüyüş yapan bir kadın, kendisinin aç kalan kedileri beslemek için dışarı çıktığını söyledi. Bir vatandaş ise yaşı küçük çocuğuyla birlikte bisikletleriyle bankta otururken görüldü.

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