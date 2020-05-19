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Yasağa uymayan 28 bin 256 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı 15 Mayıs tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağına uymayan 28 bin 256 kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:13:00 -
Yasağa uymayan 28 bin 256 kişiye ceza kesildi

Yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında; 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona ereceği belirtildi.

28 bin 256 kişiye ceza yazıldı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı.

368 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı ifade edildi. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusün 58 bin.447 olduğu belirtilen açıklamada 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı ifade edildi.

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