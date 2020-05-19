  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında mukabele

Bin aydan hayırlı gece

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor
için kalan
Aktüel

Yasağa rağmen dereye ağ atıp semaver başında çay keyfi yaparken yakalandılar

Tekirdağ Malkara’da yasağa rağmen dereye balık avlamak için ağ atan kişiler, semaver başında çay keyfi yaparken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:26:00 -
Yasağa rağmen dereye ağ atıp semaver başında çay keyfi yaparken yakalandılar

Tekirdağ Malkara’da yasağa rağmen dereye balık avlamak için ağ atan kişiler, semaver başında çay keyfi yaparken yakalandı.


Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından Emirali Mahallesi mevkisinde bulunan ve Çokal Barajı’na bağlanan Aksakal Deresi çevresinde kaçak balık avına yönelik denetimler yapıldı.


Yasağa rağmen balık avlamak için dereye ağ attığı belirlenen 4 kişi, dere kenarında semaverin başında çay keyfi yaparken yakalandı. Suya atılan ağlar imha edilirken, canlı yakalanan balıklar da suya geri bırakıldı.


Denetimlerde yasağı ihlal ettiği tespit edilen 7 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı