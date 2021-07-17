  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kaybolan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Valilik duyurdu: 15 günlük yasak geldi
Müsilajın temizlendiği uzaydan görüntülendi
İmzayı attı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge
Yerel Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Yerel

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenlendi. 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 12:23:00 -
Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bartın, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 5 kurusıkı tabanca, 24 ruhsatsız tabanca ve tüfek, çok sayıda şarjör, fişek ve mermi ile silah tamiratında kullanılan malzeme, silah parçaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.T, E.A. ve H.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 7'si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay