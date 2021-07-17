Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bartın, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 5 kurusıkı tabanca, 24 ruhsatsız tabanca ve tüfek, çok sayıda şarjör, fişek ve mermi ile silah tamiratında kullanılan malzeme, silah parçaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.T, E.A. ve H.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 7'si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.