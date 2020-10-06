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Aktüel Yasa dışı papağan satışı yapanlara para cezası kesildi
Aktüel

Yasa dışı papağan satışı yapanlara para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:02:29 -
Yasa dışı papağan satışı yapanlara para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce Gaziozmanpaşa'da yapılan denetimlerde yasa dışı satılan papağanlara el konularak, 2 kişiye toplam 16 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı açıklamada, Gaziosmanpa'daki denetimlerde bir binanın çatı katında inceleme yapıldığını belirtti.

Ulu, burada, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu'na (CITES) göre satışı izne bağlı türler arasında yer alan hayvanlar listesindeki, kapanca denilen tuzaklarla canlı mühre kullanarak yakalanan 2 Pakistan papağanının bulunduğunu kaydetti.

Yine ilçede yasa dışı ticaret yapıldığı tespit edilen pet shoptaki 8 adet çeşitli türlerde papağana el konulduğunu ifade eden Ulu, olaylarla ilgili iki kişi hakkında idari işlem yapıldığını anlattı.

Ulu, ilgililer hakkında Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesine göre 8'er bin lira olmak üzere toplam 16 bin lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.


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