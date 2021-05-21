  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Siyonist vahşete Yahudiler de dayanamadı!
Çanakkale merkezli 14 ilde FETÖ’ye ağır darbe
ABD basınının son hali... İsrail'i eleştiren Yahudi gazeteci kovuldu
Ekonomi Yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda yüzde 70 art
Ekonomi

Yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda yüzde 70 art

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebze sektörünün, nisan ayında 327 bin 761 ton ürün ihraç ettiği belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:52:00 -
Yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda yüzde 70 art

Sin, “Sektörümüz ülkemize 201 milyon 722 bin dolar döviz kazandırdı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 69, değerde yüzde 70 artış kaydetti” ifadesini kullandı. Nisanda, 98,9 milyon dolarlık sebze, 57,6 milyon dolarlık meyve ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Sin, şunları kaydetti: “En çok ihraç ettiğimiz ürün 41,9 milyon dolarla domates oldu. 27,1 milyon dolarla biber ikinci, 24,3 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla ihracat artışlarını limon, patates, soğan, armut ve şeftalide elde ettik. En fazla ihracat yaptığımız ülke yüzde 85 artış ve 57,5 milyon dolarla Rusya oldu.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube'da yayınlanan videoları kimin çektiği merak konusu olmuştu. Videodaki görüntüde dövmeleriy..
Temel Karamollaoğlu'nu panikleten KJ
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nu panikleten KJ

Habertürk'e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Hamas'ı değerlendirirken Hamas'ı terör örgütü kabul edenlerin deyimi..
Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!
Dünya

Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!

New York Times, sivil Filistinlilere yönelik şiddetin arkasında fanatik Yahudilerin kendi aralarında kurdukları Whatsapp gruplarının olduğun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay