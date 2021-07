Yarın sabah namazı sonrası başlayacak "Teşrik Tekbirleri"ni unutmayın

20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olan mübarek Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kaldı. Kadın erkek her Müslümana vacip olan "Teşrik Tekbiri", 19 Temmuz Pazartesi (yarın sabah) günü sabah namazı sonrasında başlıyor.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar ve ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra Teşrik Tekbiri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazı itibariyle çekilmeye başlanan Teşrik Tekbiri'nin unutulmaması büyük önem arz ediyor.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilebilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Teşrik Tekbiri okunuşu

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

Teşrik Tekbiri anlamı

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.