Yarın oynananacak maçlar hangileri? Yarın kiminle kimin maçı var? Süper Lig 17. hafta cuma, cumartesi ve pazar maçları

Yarın hangi maç var? Süper Lig 17. hafta maçları yarın oynanacak bir karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak GZT Giresunspor-Altay maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig 17. hafta cumartesi günü hangi maç var? Pazar günü hangi maçlar oynanacak? Süper Lig bu hafta cumartesi maçları hangileri? 18 Aralık Cumartesi kimin maçı var? 19 Aralık Pazar günü hangi takımın maçı var? İşte Süper Lig 17. hafta maç programı.

Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman?

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarınki maçlar hangileri?

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar maçları hangileri?

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)