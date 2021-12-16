Yarın oynananacak maçlar hangileri? Yarın kiminle kimin maçı var? Süper Lig 17. hafta cuma, cumartesi ve pazar maçları
Süper Lig'de 17. hafta maçları ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta oynanacak 17. hafta maçlarını açıkladı. Buna göre, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi oynanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın oynananacak maçlar hangileri? 17 Aralık Cuma yarın kimin maçı var? Yarın kiminle kimin maçı var? İşte Süper Lig 17. hafta cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlar.
Yarın hangi maç var? Süper Lig 17. hafta maçları yarın oynanacak bir karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak GZT Giresunspor-Altay maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig 17. hafta cumartesi günü hangi maç var? Pazar günü hangi maçlar oynanacak? Süper Lig bu hafta cumartesi maçları hangileri? 18 Aralık Cumartesi kimin maçı var? 19 Aralık Pazar günü hangi takımın maçı var? İşte Süper Lig 17. hafta maç programı.
Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman?
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarınki maçlar hangileri?
20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
19 Aralık Pazar maçları hangileri?
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)