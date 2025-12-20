Yarın oruç tutulacak mı? Recep ayı oruç tutulacak günler…

Allahu Teala, Müslümanlara yıl içerisinde birçok mübarek zaman dilimi sunmuştur. Bu müstesna dönemlerin başında ise üç aylar yer alır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ibadet yoğunluğu ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Recep ayında oruç tutulup tutulmayacağını ve hangi günlerin öne çıktığını araştırıyor. Ramazan ayında tutulan oruç farz kabul edilirken, Ramazan dışındaki oruçlar nafile ibadetler arasında. Peki, yarın oruç tutulacak mı, Recep ayında hangi günler oruç için faziletli kabul ediliyor?

Recep ayında oruç tutulur mu?

Ramazan ayı dışındaki oruçlar nafile ibadetler arasında yer alır. Oruç tutmak, gün boyu yapılan ibadetlere anlam katarken aynı zamanda sabrı, paylaşmayı ve empatiyi güçlendiren bir ibadet olarak kabul edilir. Üç ayları ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, sağlık durumları elverdiği sürece diledikleri günlerde nafile oruç tutabilir.

Peygamberimizin Recep ayındaki orucu

Rivayetlere göre Hz. Muhammed (sav), üç aylar boyunca sık sık nafile oruç tutmuş ve Müslümanları bu ibadete teşvik etmiştir. Ancak Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir. Recep ayında bazen peş peşe oruç tutarak oruca yönlendirmiş, bazen de ara vererek bu ayın Ramazan’a benzetilmesini istememiştir. Bu nedenle Recep ayında kaç gün oruç tutulacağına dair kesin bir sayı bulunmamaktadır.

Recep ayının ilk üç günü orucu

Recep ayının ilk günlerinde tutulan oruca dair rivayet edilen bir hadiste şu ifadeler yer almaktadır:

“Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.”

Recep ayı ilk gün oruç tarihleri

Recep ayının ilk günleri ve bu günlere denk gelen tarihler şu şekildedir:

Recep ayının 1. günü: 21 Aralık Pazar

Recep ayının 2. günü: 22 Aralık Pazartesi

Recep ayının 3. günü: 23 Aralık Salı