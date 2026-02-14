SGK ve tüketici heyeti haklı buldu Vantilatöre para iadesi!

  • İSTANBUL
Hatay'da hizmet veren Özel Mozaik Hastanesi'nde evladının doğumu için 46 bin TL ödeme yapan Hikmet Karaoğlan, hastaneyi SGK ve tüketici heyetine şikayet ederek para iadesini almaya hak kazandı.

Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan'ın eşi 5 ay önce Özel Mozaik Hastanesi'nde doğum gerçekleştirmişti. Başarılı geçen doğum sonrası Özel Mozaik Hastanesi'nde 1321 numaralı odaya yerleştirilen anne ve evladının kalacakları odanın klimasının arızalı olduğu söylenerek vantilatör verilmişti. Yaşananlara tepki gösteren ve o anları kayıt altına alan Karaoğlan'ın görüntüleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tüketici Hakem Heyeti inceleme başlatmıştı. Yapılan araştırmalar sonrası Özel Mozaik Hastanesi kusurlu bulundu ve Karaoğlan ailesinden alınan 46 bin 400 TL'nin iade edilmesine karar verildi. Dava açıp hakkını sonuna kadar arayacağını ifade eden Karaoğlan, hastane yüzünden mağdur olan vatandaşlara hakkınızı arayın diye uyarıda bulundu.

Yaşananlar sonrası Özel Mozaik Hastanesi'ne SGK tarafından 230 bin TL cezai işlem uygulandığını ifade eden Hikmet Karaoğlan, "Özel Mozaik Hastanesi'nde 5 ay önce burada eşim doğum yapmıştı. Bize Özel Mozaik Hastanesi'nde bir oda ayırdılar. Ben verdiğim paranın karşılığında hizmet istiyordum. Hastanede 45 derece sıcaklıkta olan bir havada odaya vantilatör koymuşlardı. Ben bunu hemşire hanıma söyledim. Hemşireler klimaların arızalı olduğunu söylediler. Bende tamam dedim. Doğumumuzu yaptık ve hastaneden ayrıldık. Bu durumla ilgili SSK'ya ve tüketim heyetine şikayette bulundum.

Benden alınan paranın usulsüz olduğunu ortaya çıktı. Bana 46 bin 400 TL'nin iade edileceği yazısı geldi. Paranızın iadesi için hastaneyle görüşün dendi ve hastaneyle görüştüm. Hastane bana yaşanan olaydan dolayı ceza yediğini söylendi. SGK hastaneye 46 bin TL'nin 5 katı ceza yazdı, 230 bin TL ceza yediler. Birçok kişi burada bu şekilde mağdur edilmiş. Hepiniz hakkınızı arayın. Ben hakkımı aradım. Ben hastaneyle bu konuyu da görüştüm. Benim 46 bin 400 TL paranın iade etmelerini istedim. ‘Biz bundan dolayı ceza yedik, siz paranızı avukatınızla dava yoluyla alın' dediler. Ben de şu anda avukatlarımla görüştüm ve gereken dava yolunu açacağız gerekirse maddi manevi dava açacağım. Paramı iade alacağım, paramın iade olması için de bana bir yazı geldi" dedi.

