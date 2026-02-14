  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi
Giriş Tarihi:

Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi

Sivasspor formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren ve hızıyla rakiplerine korku salan Max Gradel, futbolu bıraktıktan sonra siyaset sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Fildişi Sahili hükümeti, deneyimli yıldızı Turizm Bakan Yardımcısı olarak atayarak turizm hamlesinde yetkiyi efsane futbolcuya teslim etti. Sahalardaki başarısını devlet kademesine taşımaya hazırlanan Gradel'in bu yeni görevi, Türk futbolseverler arasında da büyük şaşkınlık ve heyecana sebep oldu.

#1
Foto - Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi

Bir dönem Sivasspor formasıyla Süper Lig'de fırtına estiren Max Gradel, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fildişi Sahilli eski futbolcu, ülkesinde Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

#2
Foto - Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi

Sivasspor'da gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinen Gradel, aktif futbol kariyerinin ardından ülkesine hizmet edecek. Fildişi Sahili hükümeti, deneyimli ismi Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirdi.

#3
Foto - Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi

Süper Lig'de Sivasspor forması giydiği dönemde attığı goller ve etkili oyunuyla dikkat çeken Max Gradel, hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımının önemli isimlerinden biri olmuştu.

#4
Foto - Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi

