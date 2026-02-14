Herkes şaşkın! Süper Lig’in efsane futbolcusu, bakan yardımcısı olarak kabineye girdi

Sivasspor formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren ve hızıyla rakiplerine korku salan Max Gradel, futbolu bıraktıktan sonra siyaset sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Fildişi Sahili hükümeti, deneyimli yıldızı Turizm Bakan Yardımcısı olarak atayarak turizm hamlesinde yetkiyi efsane futbolcuya teslim etti. Sahalardaki başarısını devlet kademesine taşımaya hazırlanan Gradel'in bu yeni görevi, Türk futbolseverler arasında da büyük şaşkınlık ve heyecana sebep oldu.