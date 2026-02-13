  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama
Gündem 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

 

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir’de 11 Şubat 2026 tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi

Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi
Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi

Yerel

Dev operasyonla dolandırıcıların can damarı kesildi! Tam 48 ilde kurulan o kirli tezgah jandarma ve polisin takibiyle yerle bir edildi

7 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 şüpheli yakalandı
7 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 şüpheli yakalandı

Gündem

7 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 şüpheli yakalandı

Evine zorla girip gasp etmişlerdi! Jandarmadan film gibi operasyon!
Evine zorla girip gasp etmişlerdi! Jandarmadan film gibi operasyon!

Yerel

Evine zorla girip gasp etmişlerdi! Jandarmadan film gibi operasyon!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İlk senedi imzalayanı deyil, ciro edeni haciz kararı aldıranlar

Vergi kayıtları dahil kontrol edilirse dolandırıcıların bazı şifreleri cözülür. Teşekkürler artık devlet milketini korur hale geliyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23