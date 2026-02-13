  • İSTANBUL
Gündem AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artık filmleri ve dizileri bıraktı çay çekirdek eşliğinde CHP’nin skandallarını izliyor” sözleri eşliğinde çekirdek çitleyerek CHP’nin grup toplantısını izlediği görüntüleri paylaşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Özgür Özel ile dalga geçti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet artık film ve dizileri bıraktı, çay çekirdek eşliğinde CHP’nin skandallarını izliyor” sözlerine TBMM’den yayınladığı bir videoyla destek verdi.

Çopuroğlu, çay ve çekirdek eşliğinde CHP’nin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i izlediği anları paylaştı. Çopuroğlu’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı…

