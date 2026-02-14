  • İSTANBUL
20 köy yolundan 19’u yeniden açıldı

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy ve mezra yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yollarında ekiplerin çalışmaları sonuç vermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 20 köy yolundan 19’u ile 38 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

 

İl genelinde karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kapalı yolların büyük bölümü kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu an itibarıyla yalnızca Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu belirtildi.

 

Alan köyü yolunun, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ana güzergahta yürütülen çalışmalar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

 

Ana güzergahtaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Alan köyü yolunun da kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

