Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir grup İsrailliye Filistinlilere uygulanan muameleyi göstermek için hapishaneye gelen Ben-Gvir'e, İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ramazan ayı yaklaşırken gerçekleştirdiği provokatif baskında, İsrail'in hapishane koşullarını asgari düzeye indirmesinin ardından Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici" olduğunu söyledi.

İsrail'deki cezaevlerini "her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini" savunan Ben Gvir'in baskınına ilişkin görüntülerde, İsrail askerinin Filistinli esirlerin koğuşlarının bulunduğu bölgeye ateş açarak baskın düzenlediği ve Filistinlileri ellerinden bağlayıp sürükleyerek koğuşlar bölgesinin avlusuna çıkardığı görüldü.

Aşırı sağcı Bakan'a eşlik eden İsrailliler de hapishane koşullarından övgüyle bahsederek Filistinli esirlerin bu muameleyi görmesini "hayallerin gerçekleşmesi" şeklinde niteledi.

İsrailliler, Ben-Gvir'in "kutsal bir hizmeti yerine getirdiğini" savunarak hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdi.