  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde… Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama... Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu
Dünya Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet
Dünya

Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in işgal altındaki Batı Yaka’daki Ofer Askeri Hapishanesi’ne düzenlediği baskında, Filistinli esirlerin maruz kaldığı kötü şartlar ve işkenceyi öven ifadeler kullanması tepkilere neden oldu.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir grup İsrailliye Filistinlilere uygulanan muameleyi göstermek için hapishaneye gelen Ben-Gvir'e, İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ramazan ayı yaklaşırken gerçekleştirdiği provokatif baskında, İsrail'in hapishane koşullarını asgari düzeye indirmesinin ardından Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici" olduğunu söyledi.

İsrail'deki cezaevlerini "her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini" savunan Ben Gvir'in baskınına ilişkin görüntülerde, İsrail askerinin Filistinli esirlerin koğuşlarının bulunduğu bölgeye ateş açarak baskın düzenlediği ve Filistinlileri ellerinden bağlayıp sürükleyerek koğuşlar bölgesinin avlusuna çıkardığı görüldü.

Aşırı sağcı Bakan'a eşlik eden İsrailliler de hapishane koşullarından övgüyle bahsederek Filistinli esirlerin bu muameleyi görmesini "hayallerin gerçekleşmesi" şeklinde niteledi.

İsrailliler, Ben-Gvir'in "kutsal bir hizmeti yerine getirdiğini" savunarak hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye karşı 4'lü şer ittifakı! Başını ABD ve İsrail çekiyor
Türkiye'ye karşı 4'lü şer ittifakı! Başını ABD ve İsrail çekiyor

Dünya

Türkiye'ye karşı 4'lü şer ittifakı! Başını ABD ve İsrail çekiyor

İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor
İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor

Dünya

İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor

Evlerini sökerek bölgeden ayrıldılar! İsrail zulmü bunu da yaptırdı
Evlerini sökerek bölgeden ayrıldılar! İsrail zulmü bunu da yaptırdı

Gündem

Evlerini sökerek bölgeden ayrıldılar! İsrail zulmü bunu da yaptırdı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SAPIK SOYKIRIMCI SIYONAZI USTUN IRKXI HIRSUZ YAHUDI SERIATCI TERORISTLERE DEVLET DENILMEZ TEROR ORGUTU DENIR

Terorustle pazarlik degil mycadele edilir

Necati Gedikoglu

İt gibi yerlerde surundugunu göreceğiz yakında yaratanın izni ile
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23