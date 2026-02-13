Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

  • İSTANBUL
Sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sisteminin ayrıntılarını beklerken, EYT’yi az farkla kaçıran milyonlarca kişi ise kademeli emekliliğin de bu yeni sistemde yer alıp almayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Yılın ekonomi yorumcusu’ ödülü alan ekonomist Muhammet Bayram, her iki konuda da edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yılın Ekonomi Yorumcusu' ödülünü alan Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı canlı yayında emekli maaşları, kademeli emeklilik ve enflasyon tahminlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın yüksek ve düşük prim yatıranlar arasındaki dengesizliği gidermek için hazırlık yaptığını kaydeden Bayram EYT'yi az farkla kaçıran milyonlarca yurttaşın talep ettiği kademeli emeklilik konusunda şu ifadeleri kullandı: "Kademeli emeklilik şu an hükümetin gündeminde yok ancak ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın çalışması yapılıyor. Kademeli değil ama en düşük emekli maaşını iptal edip herkesin maaşına seyyanen zam yaparak yükseltilmesi planlanıyor. Yakın gelecekte ne kadar prim, o kadar maaş ilkesi daha sert uygulanacak.”

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI

Yıllardır sigorta başlangıcı sayılmayan staj ve çıraklık dönemleri için de bir beklenti oluşmuş durumda. Bayram, özellikle Ağustos ayında iktidarın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu kesimler için bir çalışma yapılabileceği öngörüsünü de paylaştı.

 

EMEKLİLER RAHAT NEFES ALACAK

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 aralığına yükseltmesini değerlendiren Bayram, emeklinin en çok gıda, konut ve ulaşım masrafları altında ezildiğini vurguladı. Bayram, aldığı kulis bilgisine dayanarak, "Enflasyona karşı 2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak" diyerek, refahın ancak iki yıl sonra hissedilebileceğini öne sürdü.

VATANDAŞLIK MAAŞI 

Bayram, hükümetin "vatandaşlık maaşı" adı altında yeni bir sosyal yardım projesi üzerinde çalıştığını, bir haneye asgari ücretten az para girmemesinin hedeflendiğini de ifade ederken. bu uygulamanın ilk olarak deprem bölgesindeki emeklilerden başlayarak yaygınlaştırılacağını hatırlattı.

