Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar!

Vergi Denetim Kurulu, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanlığı müfettişleri, yurt dışından kaynağı belirsiz dövizleri “ihracat bedeli” adı altında sahte nakit beyan formları ile yurda sokarak Merkez Bankası’ndan (TCMB) haksız döviz dönüşüm desteği alındığını ortaya çıkardı.

9,1 MİLYAR TL TUTARINDA SAHTE BELGE DÜZENLEDİLER!

İncelemeler neticesinde organize suç örgütünün; 222,2 milyon TL haksız döviz dönüşüm desteği ve 94,3 milyon TL ise haksız KDV iadesi aldığı, kendi aralarında toplam 9,1 milyar TL tutarında sahte belge düzenledikleri tespit edilerek sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ BAŞKANI YÜKSEL’DEN KUTLAMA

Vergi müfettişlerinin başarılı operasyonunu sosyal medya hesabından paylaşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Bilal Yüksel, “İstanbul Kaçakçılık-2 Daire Başkanlığımızda görevli Müfettişlerimiz tarafından yine üstün bir titizlik ve gayret neticesinde çok önemli bir başarıya imza atılmıştır. Mesleki tecrübesini ve emeğini gece gündüz demeden sahaya yansıtan, operasyonun her aşamasında bizzat yer alarak adaletin tecellisine katkı sunan Müfettişlerimize çalışmaları için teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran müfettişleri kutladı.