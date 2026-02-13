  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama
Gündem Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar!
Gündem

Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar!

Vergi Denetim Kurulu, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanlığı müfettişleri titiz bir çalışmayla 222,2 milyon TL haksız döviz dönüşüm desteği ve 94,3 milyon TL haksız KDV iadesi alan organize suç örgütünü yakaladı.

Vergi Denetim Kurulu, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanlığı müfettişleri, yurt dışından kaynağı belirsiz dövizleri “ihracat bedeli” adı altında sahte nakit beyan formları ile yurda sokarak Merkez Bankası’ndan (TCMB) haksız döviz dönüşüm desteği alındığını ortaya çıkardı.

9,1 MİLYAR TL TUTARINDA SAHTE BELGE DÜZENLEDİLER!

İncelemeler neticesinde organize suç örgütünün; 222,2 milyon TL haksız döviz dönüşüm desteği ve 94,3 milyon TL ise haksız KDV iadesi aldığı, kendi aralarında toplam 9,1 milyar TL tutarında sahte belge düzenledikleri tespit edilerek sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ BAŞKANI YÜKSEL’DEN KUTLAMA

Vergi müfettişlerinin başarılı operasyonunu sosyal medya hesabından paylaşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Bilal Yüksel, “İstanbul Kaçakçılık-2 Daire Başkanlığımızda görevli Müfettişlerimiz tarafından yine üstün bir titizlik ve gayret neticesinde çok önemli bir başarıya imza atılmıştır. Mesleki tecrübesini ve emeğini gece gündüz demeden sahaya yansıtan, operasyonun her aşamasında bizzat yer alarak adaletin tecellisine katkı sunan Müfettişlerimize çalışmaları için teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran müfettişleri kutladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YEMİNLİ MALİ MUŞAVİR

Olmadan bu işler cok zor . Yeminlilerinde imzaladıkları her ilde incelenmeli. Buvatan dünya liderliğine giderken bunlar denetlenmeli
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23