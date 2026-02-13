Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat!
Yunan Kara Kuvvetleri’ne bağlı zırhlı birlikler Sakız Adası'nda ZU-23-2 atışları gerçekleştirdi.
Yunan Ordusu, gayri askeri statüde olmasına rağmen tanklar, uçaksavarlar konuşlandırdıkları Türkiye’ye sadece 8 kilometre mesafedeki Sakız Adası’nda bir de askeri tatbikat gerçekleştirerek hukuksuzluğu ve saygısızlığı iyice ayyuka çıkardı.
TÜRK VATANDAŞLARI TEPKİLİ
Yunan askerleri, tanklar ve 20 mm Rheinmetall'ler denizdeki hedeflere atış yaparken, Sakız Adası’nın Gayri Askeri Statüdeki Ada (GASA) olduğunu hatırlatan Türk sosyal medya kullanıcıları, Yunanlıların pervasızlığına ve hukuk tanımazlığına tepki gösterdi.