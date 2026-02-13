Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete
Merkez Bankası Başkanı’nın “hedef değişmedi” mesajını görmezden gelen Milli Gazete, tahmin aralığındaki teknik güncellemeyi felaket senaryosu gibi sundu; Akit TV’de yayınlanan programda başlıktaki çarpıtma sert sözlerle eleştirildi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda net konuştu, “Ana hedeflerimizi koruduk, dezenflasyon yolunda kararlıyız.” dedi. Gelecek için de aynısının planladıklarını, hedefin değişmediğini vurguladı. Sıkı para politikası vurgusuyla piyasalara güven mesajı verildi. Ancak Milli Gazete bu tabloyu görmezden gelip, tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e revize edilmesini “Tahminler yine yukarı güncellendi” diye manşete taşıdı. 2025’te hedefin yerine getirildiği yok sayıldı, anca Cumhuriyet ve Sözcü gibi “kemalistlere” yakışacak bir felaket tellallığı yaptı.
Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Milli Gazete’nin skandal haberi de masaya yatırıldı.
Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:
Hedefimiz aynı ama aralığı değiştirdik, diyor Merkez Bankası Başkanı. O zaman ben Milli Gazete’ye soruyorum, “Tahminler yine yukarı güncellendi” başlığınız doğru mu? Yoksa bir kısmını cımbızla çektiniz ve manşete mi taşıdınız? Buyursunlar açıklasınlar.
Ekonomi
Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek
Ekonomi
Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme!
Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Dezenflasyon sürecine katkı sağladı