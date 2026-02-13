Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Merkez Bankası Başkanı’nın “hedef değişmedi” mesajını görmezden gelen Milli Gazete, tahmin aralığındaki teknik güncellemeyi felaket senaryosu gibi sundu; Akit TV’de yayınlanan programda başlıktaki çarpıtma sert sözlerle eleştirildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda net konuştu, “Ana hedeflerimizi koruduk, dezenflasyon yolunda kararlıyız.” dedi. Gelecek için de aynısının planladıklarını, hedefin değişmediğini vurguladı. Sıkı para politikası vurgusuyla piyasalara güven mesajı verildi. Ancak Milli Gazete bu tabloyu görmezden gelip, tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e revize edilmesini “Tahminler yine yukarı güncellendi” diye manşete taşıdı. 2025’te hedefin yerine getirildiği yok sayıldı, anca Cumhuriyet ve Sözcü gibi “kemalistlere” yakışacak bir felaket tellallığı yaptı.

 

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Milli Gazete’nin skandal haberi de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Hedefimiz aynı ama aralığı değiştirdik, diyor Merkez Bankası Başkanı. O zaman ben Milli Gazete’ye soruyorum, “Tahminler yine yukarı güncellendi” başlığınız doğru mu? Yoksa bir kısmını cımbızla çektiniz ve manşete mi taşıdınız? Buyursunlar açıklasınlar.

resat,

gamlı baykuşlar , sonuç gene sizin canınızın ,istediğiniz gibi olmayacak ,bu günekadar olduğu gibi, inşallah , iyisimi siz kınayı şimdiden yakın ,,

Şuayip

Ortak abilerini küstürmemeye çalışıyorlar
