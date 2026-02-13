  • İSTANBUL
Siyaset CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı!
Siyaset

CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı "katliam" diye andı!

Özellikle Özgür Özel’in başa geçmesiyle sertleşen CHP’nin Türk siyasetini ve toplumu geren üslubu her alanda kendisini hissettiriyor.

Bunun son örneği ise Ali Mahir Başarır’ın Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenleri andığı sosyal medya paylaşımında görüldü.

MADEN KAZASINA “KATLİAM” YAKIŞTIRMASI!

Ali Mahir Başarır, paylaşımında; “Erzincan İliç’te yaşanan katliamın yıl dönümünde göz göre göre kaybettiğimiz 9 işçimizi rahmetle anıyorum. İhmallerin ve denetimsizliğin ağır bir sonucuydu bu kayıp! Acımız da öfkemiz de hala ilk günkü gibi taze. Tüm sorumlular yargı önünde hesap verene kadar bu felaketin takipçisi olacağız!” diye yazarak, maden kazasına “katliam” yakıştırması yaptı ve halkı tahrik etmeye çalıştı.

Hanzo

Meraklanma seni takipteyiz yaptıklarının yargı önünde fitil fitil hesabını verene kadar seni takipteyiz
