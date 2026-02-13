CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı!

Bunun son örneği ise Ali Mahir Başarır’ın Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenleri andığı sosyal medya paylaşımında görüldü.

MADEN KAZASINA “KATLİAM” YAKIŞTIRMASI!

Ali Mahir Başarır, paylaşımında; “Erzincan İliç’te yaşanan katliamın yıl dönümünde göz göre göre kaybettiğimiz 9 işçimizi rahmetle anıyorum. İhmallerin ve denetimsizliğin ağır bir sonucuydu bu kayıp! Acımız da öfkemiz de hala ilk günkü gibi taze. Tüm sorumlular yargı önünde hesap verene kadar bu felaketin takipçisi olacağız!” diye yazarak, maden kazasına “katliam” yakıştırması yaptı ve halkı tahrik etmeye çalıştı.