Spor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın fırtınası! Yeni transferler Başakşehir karşısında görücüye çıkıyor
Spor

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın fırtınası! Yeni transferler Başakşehir karşısında görücüye çıkıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın fırtınası! Yeni transferler Başakşehir karşısında görücüye çıkıyor

Beşiktaş'ta efsane hoca Sergen Yalçın, Başakşehir ile oynanacak kritik mücadele öncesinde radikal kararlar alarak kadro operasyonuna gitti. Siyah-beyazlıların son transfer hamlelerinin ardından takımı nasıl bir sistemle sahaya süreceği merak konusu olurken, Yalçın’ın ilk 11’i büyük ölçüde şekillendi.

Yeni transfer Devis Vasquez'in idman performansı yakından takip edilirken Ersin Destanoğlu'ndan eldivenleri alma ihtimali yüksek.

SAĞ BEK MURILLO'NUN

 

Amir Murillo'nun savunmanın sağında, Rıdvan Yılmaz'ın solda görev alması bekleniyor.

Stoper tandeminde ise Emmanuel Agbadou ile birlikte Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'nun forma giyeceği belirtiliyor.

Orta sahada da değişiklikler söz konusu. Babasının cenazesi için ülkesine giden Wilfred Ndidi, hafta başından bu yana idmanlarda yer almadı.

 

ASLLANI İLK 11'E DOĞRU

Nijeryalı futbolcunun yerine cezası biten Kristjan Asllani'nin 11'de başlaması muhtemel.

Arnavut futbolcunun önünde ise Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ın görev yapması planlanıyor.

Sol kanatta cezası biten bir başka futbolcu olan El Bilal Toure forma giyecek.

 

SAĞ KANATTA CERNY

Sağ kanatta Vaclav Cerny, Cengiz Ünder'e göre forma yarışında önde. Forvette ise Hyeon-gyu Oh yer alacak.

Vasquez forma giymesi halinde bu sezon ilk kez resmi bir maça çıkacak.

 

