SON DAKİKA
Otomotiv
18
Yeniakit Publisher
2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller
Giriş Tarihi:

2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

2025 yılında otomobil satışları 1 milyon 80 bin adetle önemli bir rekora ulaşırken, ikinci el piyasası da satışlardan nasibini aldı.

#1
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

TÜİK verilerine göre 7,5 milyon aracın el değiştirdiği devasa ekosistemde, kullanıcılar “paranın karşılığını en iyi veren” model sorusuna cevap aradı

#2
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

İstatistiklere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşan talebin odağında 1 ile 5 yaş arasındaki araçlar yer alırken, elektrikli modellerin ikinci el piyasasındaki hacmi de yükseliş gösterdi.

#3
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

MESELE SADECE PRESTİJ DEĞİL Satışa 2-2,5 milyon TL bandında sunulan sıfır otomobillerin en iddialı rakipleri; prestij, sağlamlık ve konfor unsurlarıyla dikkat çeken lüks Alman markaları oluyor. Audi, BMW ve Mercedes bu noktada öne çıkarken, özellikle 5 ile 7 yaş aralığında cazip seçenekler giderek artmaya başlıyor.

#4
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

Sıfır otomobilde B ve C sedan fiyatına; ikinci el pazarında rahatlıkla 2-4 yaş arasında C ve D SUV’lar alternatif oluşturuyor. Tüketici artık sadece yeni olanı değil, toplam sahip olma maliyeti ve prestij getirisini de masaya yatırıyor.

#5
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

Sıfır araçların yetkili servis mecburiyeti ve yüksek bakım maliyetleri, ikinci elin esnek servis imkânları karşısında dezavantajlı kalıyor.

#6
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

İŞTE EN UYGUN SIFIR MODELLER

#7
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

SANDERO – Essential TCe 100 – 1.300.000 TL

#8
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

i20 – 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.400.700 TL

#9
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

EGEA – 1.6 M.Jet Easy – 1.509.900 TL

#10
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

CLİO 5 – Evolution 1.0 TCe – 1.699.000 TL

#11
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

RENAULT – Duster – Evolution Eco-G – 1.780.000 TL

#12
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

EN ÇOK SATILAN SIFIR SEDAN MODELLERİ

#13
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

FİAT – Egea Sedan – 1.6 M.Jet Lounge DCT – 1.789.900 TL

#14
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

RENAULT – Megane Sedan – Touch 1.3 TCe EDC – 2.112.000 TL

#15
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

FOCUS SEDAN – Titanium Stil – 2.292.400 TL

#16
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

COROLLA SEDAN – Dream Multidrive S – 2.276.000 TL

#17
Foto - 2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller

OCTAVİA – Premium 1.5 TSI – 2.522.200 TL/ kaynak: haber7

