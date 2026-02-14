2 milyonun altında az seçenek kaldı! İşte en uygun otomobiller
2025 yılında otomobil satışları 1 milyon 80 bin adetle önemli bir rekora ulaşırken, ikinci el piyasası da satışlardan nasibini aldı.
2025 yılında otomobil satışları 1 milyon 80 bin adetle önemli bir rekora ulaşırken, ikinci el piyasası da satışlardan nasibini aldı.
TÜİK verilerine göre 7,5 milyon aracın el değiştirdiği devasa ekosistemde, kullanıcılar “paranın karşılığını en iyi veren” model sorusuna cevap aradı
İstatistiklere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşan talebin odağında 1 ile 5 yaş arasındaki araçlar yer alırken, elektrikli modellerin ikinci el piyasasındaki hacmi de yükseliş gösterdi.
MESELE SADECE PRESTİJ DEĞİL Satışa 2-2,5 milyon TL bandında sunulan sıfır otomobillerin en iddialı rakipleri; prestij, sağlamlık ve konfor unsurlarıyla dikkat çeken lüks Alman markaları oluyor. Audi, BMW ve Mercedes bu noktada öne çıkarken, özellikle 5 ile 7 yaş aralığında cazip seçenekler giderek artmaya başlıyor.
Sıfır otomobilde B ve C sedan fiyatına; ikinci el pazarında rahatlıkla 2-4 yaş arasında C ve D SUV’lar alternatif oluşturuyor. Tüketici artık sadece yeni olanı değil, toplam sahip olma maliyeti ve prestij getirisini de masaya yatırıyor.
Sıfır araçların yetkili servis mecburiyeti ve yüksek bakım maliyetleri, ikinci elin esnek servis imkânları karşısında dezavantajlı kalıyor.
İŞTE EN UYGUN SIFIR MODELLER
SANDERO – Essential TCe 100 – 1.300.000 TL
i20 – 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.400.700 TL
EGEA – 1.6 M.Jet Easy – 1.509.900 TL
CLİO 5 – Evolution 1.0 TCe – 1.699.000 TL
RENAULT – Duster – Evolution Eco-G – 1.780.000 TL
EN ÇOK SATILAN SIFIR SEDAN MODELLERİ
FİAT – Egea Sedan – 1.6 M.Jet Lounge DCT – 1.789.900 TL
RENAULT – Megane Sedan – Touch 1.3 TCe EDC – 2.112.000 TL
FOCUS SEDAN – Titanium Stil – 2.292.400 TL
COROLLA SEDAN – Dream Multidrive S – 2.276.000 TL
OCTAVİA – Premium 1.5 TSI – 2.522.200 TL/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23