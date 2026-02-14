  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...! Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete Bölgenin sorunu işbirliği ve istikrar eksikliği Orta Doğu’nun kurtuluşu Kalkınma Yolu Projesi’nde Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat! AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
İSLAM Camiler Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı!
İSLAM

Camiler Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Arnavutköy’de Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı...

Ramazan ayına günler kala Arnavutköy’de ibadethaneler için hazırlıklar hız kazandı. Arnavutköy Belediyesi temizlik ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Halılardan abdesthanelere kadar her alanın detaylı şekilde temizlendiği çalışmalarda gül suyu kullanılarak ibadethanelere ferah ve manevi bir atmosfer kazandırılıyor.

 

Ramazan ayına sayılı günler kala Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla camilerde detaylı temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelindeki camileri kapsayan uygulama kapsamında ekipler, ibadethaneleri Ramazan’a hazır hale getiriyor.

 

Gül suyu ile geleneksel dokunuş

Çalışmaların öne çıkan yönlerinden biri ise temizlik sürecinde gül suyu kullanılması oldu. Geleneksel bir uygulama olarak tercih edilen gül suyu, camilerin iç mekanında ferahlık sağlarken aynı zamanda Ramazan ayı öncesinde manevi atmosferi güçlendiren özel bir dokunuş olarak dikkat çekiyor.

 

Her köşe titizlikle temizleniyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içi ve çevresinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriliyor. Halılar, camlar, mihrap ve minber bölümleri, ayakkabılıklar, ortak kullanım alanları ile abdesthaneler detaylı şekilde temizlenerek hijyen standartları yükseltiliyor.

 

Çalışmalar memnuniyetle karşılanıyor

Çalışmalar, ilçe genelinde memnuniyetle karşılanırken Hadımköy Vakfı Fatih Camii’nde imam hatip olarak görev yapan Abdülmuttalip Dilli, camilerde hem düzenli olarak sürdürülen temizlik hizmetinden hem de Ramazan ayı öncesinde yapılan özel hazırlık çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu hizmetler için Arnavutköy Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’na teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerif’in hayırlara vesile olmasını diliyor, Rabbimden bu ayı gereği gibi ihya edebilmeyi nasip etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Taşoluk Yeşil Camii’nde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ilçe sakini Mahir Doğan ise belediye ekiplerinin yalnızca tek bir camide değil, ilçedeki tüm ibadethanelerde titizlikle temizlik yaptığını vurgulayarak, bunun "çok güzel ve hayırlı bir hizmet" olduğunu söyledi. Doğan ayrıca, cami külliyesinde Kur’an eğitimi alan çocuklara verilen desteklerin de kıymetli olduğunu belirterek Başkan Candaroğlu’na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

 

Ramazan’a hazır hale getirilecek

Arnavutköy genelindeki tüm camileri kapsayan temizlik çalışmasının, Ramazan ayı öncesinde planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. Doğal ve çevre dostu ürünlerle sürdürülen uygulama sayesinde hem hijyen hem de çevre hassasiyeti birlikte gözetiliyor.

Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı
Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı

İSLAM

Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı

Oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

İSLAM

Oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23