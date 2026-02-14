  • İSTANBUL
Boğulmaktan son anda kurtarıldılar
IHA Giriş Tarihi:

Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Antalya'da sağanak yağışlar sonrası Serik ilçesinde bulunan Köprüçay ırmağının debisini yükselmesi nedeniyle Boğazkent mahallesinde bulunan özel hayvan barınağını su bastı.

#1
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Barınak sorumlularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri ve hayvanseverlerin 3 saatlik çalışması sonrası barınakta mahsur kalan 27 köpek kurtarıldı.

#2
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Botlarla bakımevine ulaşan arama kurtarma ekipleri kurtardıkları köpekleri 1 kilometre mesafede bekleyen hayvanseverler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan köpekler Büyükşehir Belediye hayvan barınağına götürüldü.

#3
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Boğazkent mahalle muhtarı Özkan Uysal "Saat 19.30 gibi aldığımız haberde 30 a yakın köpeğin özel barınakta mahsur kaldığını duyduk. Ekipler geldi.

#4
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Yaklaşık 3 saattir bununla uğraşıyorlar. 10 tanesini kurtardık. 17 tanesi içeride. Ama hiç birinde bir sıkıntı yok. Ona dua ediyoruz. Ama su baskını devam ediyor" dedi.

#5
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Hayvanseverlerden Seren Şahin ise hayvanların yaşam alanı olan alanda su baskını olduğunu haber aldıklarını belirterek " Irmak taşmış, köpekler mahsur kalmış. Bizden yardım istediler. Bende elimizden geldiğince her yere duyurdum.

#6
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Ekipler Alanya'da sel olduğu için yeni geldiler. Köpeklerden ilk aşamada 10 tanesini kurtardık. 17 tanesi kurtarılmayı bekliyor. Ben öldüler diye saatlerdir ağlıyordum. Çok şükür yaşıyorlar. Öncelikle yavru köpekler geldi. Kalanlar getirilecek onları bekliyoruz."

#7
Foto - Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Hayvansever Mürüvet Kuşçu, "Kurtarılmış olmaları bize yeter. Duyduğumuz andan beri bütün arkadaşlar panik içindeydik. Onların kurtulması önemliydi. Bize bu yetiyor."

