Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un ilginç hikayesine göz atın...
"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un ilginç hikayesine göz atın...
Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski futbolcusu Faruk Yiğit, futboluyla ve uzun saçlarıyla hafızalarda yer edinmişti.
Kocaelispor'da gösterdiği performansla 1997 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Faruk, sarı-lacivertli formayı 4 yıl terletir.
Çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 2003 yılında futbolu bırakan Faruk, seneler sonra yeşil sahalara geri döner.
YEDEK KULÜBESİNDE SİGARA İÇMİŞTİ
Amatör takımlarda oynayan Faruk Yiğit, yedek kulübesinde sigara içerken görüntülenmişti.
Futbolu bir kez daha bırakan, kısa süreliğine de teknik direktörlük yapan Faruk, futboldan kazandığı paraları tüketir ve çeşitli işlerde çalışmaya başlar.
ÖNCE MERMER SONRA OTO YIKAMA
Önce mermer işiyle ilgilenen eski futbolcu, 2014 yılında oto yıkama işine girer.
Yalova'da dükkan açan Faruk, yıllardır esnaflık yapmakta.
BAŞARILARI
Faruk, Kocaelispor formasıyla 1997 yılında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Kariyeri boyunca 264 maça çıkan golcü oyuncu, 64 gol atıp 16 da asist yaptı.
Öte yandan eski oyuncunun, "Faruk Yiğit Futbol Akademi" adında bir futbol okulu açtığı öğrenildi.
Faruk, esnaflığın yanı sıra genç yetenekleri de yetiştiriyor.