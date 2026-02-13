  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde… Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama... Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu
Gündem Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23