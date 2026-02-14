ABD petrolünde üretim daralıyor: Sondaj kulesi sayısı 409’a geriledi!
ABD ekonomisinin can damarı olan enerji sektöründe geri çekilme sürüyor. Petrol sahası hizmetleri devi Baker Hughes tarafından yayımlanan son veriler, ABD genelindeki petrol sondaj kulesi sayısında düşüşün devam ettiğini ortaya koydu.
ABD’de aktif petrol sondaj kulesi sayısı, son bir haftada 3 adet azalarak 409’a geriledi. Yıllık bazdaki düşüşün 72’ye ulaştığı enerji piyasasında, Brent ve Batı Teksas tipi ham petrol fiyatları haftayı sınırlı bir yükselişle kapattı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azalarak 409 oldu. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.
Perşembe gününü 67,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,75 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
