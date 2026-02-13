  • İSTANBUL
Siyaset Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Siyasi bir vagon olmak yakışmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Siyasi bir vagon olmak yakışmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bu süreçte herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından ittifak tartışmalarına ilişkin net ifadeler kullanan Ağıralioğlu, ittifakı milletle yaptıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

 

"Medyaya yansıyan ittifak tartışmalarına binaen ifade ediyorum: Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz. Bizim ittifakımız; anketlerde “kararsızlar” başlığı altında toplanan, aslında kararsızlığı bir tercih değil, bir itiraz olan; memnuniyetsizliği bir zayıflık değil, bir uyanış olan büyük milletimizledir. Bugün Türkiye’nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir."

