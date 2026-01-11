Yarın oruç tutulacak mı 12 Ocak 2026 Pazartesi?

Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Recep ayı devam ederken, ibadetlerini artırmak isteyen birçok Müslüman nafile oruç günlerini araştırıyor. Recep ayının 23. gününe denk gelen 12 Ocak 2026 Pazartesi için de “Yarın oruç tutulur mu?” sorusuna cevap aranıyor. Farz olmayan ancak büyük sevap kabul edilen nafile oruçlar, özellikle üç aylarda daha fazla tercih ediliyor. Peki, yarın oruç var mı?

12 Ocak 2026’da oruç tutulur mu?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü, Recep ayının 23. gününe denk geliyor. 23 recep için dinen farz bir oruç bulunmuyor. Ancak isteyen Müslümanlar, Recep ayı içerisinde diledikleri gün nafile oruç tutabiliyor. Sağlığı elverişli olan herkes, Pazartesi gününü oruçla değerlendirebilir.

Recep ayında oruç tutmanın hükmü nedir?

Allah-u Teala, yıl içerisinde Müslümanlara birçok mübarek zaman dilimi sunmuştur. Üç aylar da bu özel zamanlardan biridir. Bu aylarda tutulan oruçlar nafile ibadet kapsamındadır. Farz oruç yalnızca Ramazan ayına aittir. Ramazan dışındaki günlerde tutulan oruçlar sevap olmakla birlikte zorunlu değildir.

Peygamber Efendimiz Recep ayında nasıl oruç tutardı?

Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (s.a.v), üç aylar içerisinde sık sık nafile oruç tutar ve ümmetini bu ibadete teşvik ederdi. Ancak Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmezdi. Recep ayında bazen peş peşe oruç tutar, bazen de ara vererek Ramazan’a benzetilmesini engellerdi. Bu nedenle Recep ayında kaç gün oruç tutulacağına dair kesin bir sayı bulunmamaktadır.

Pazartesi günü oruç tutmak sünnet midir?

Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak, Peygamber Efendimizin sünnetleri arasında yer alır. Rivayetlere göre bu günlerde ameller Allah’a arz edilir ve Peygamber Efendimiz, amellerinin oruçluyken arz edilmesini arzu ettiğini ifade etmiştir. Bu nedenle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü oruç tutmak isteyenler için ayrıca sünnet sevabı da bulunmaktadır.