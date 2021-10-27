Cumhuriyet Bayramı sebebiyle milyonlar hangi günlerin resmi tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi?

Yarın öğlen sonrası tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 28 Ekim Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil. 28 Ekim’de resmi tatil 13.00 itibariyle başlıyor. Bu saate kadar okullar, eczaneler, noterler, kargolar, PTT ve hastane poliklinikleri çalışıyor. Sonrasında ise hastaneler acil servis hizmeti verirken eczaneler nöbet usulüne göre çalışıyor.