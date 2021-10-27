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Yaşam Yarın öğlen sonrası tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?
Yaşam

Yarın öğlen sonrası tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?

Yarın resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim tarihlerinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi “Yarın tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 28 gün tam gün tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:38:00 -
Yarın öğlen sonrası tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle milyonlar hangi günlerin resmi tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi?

Yarın öğlen sonrası tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 28 Ekim Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil. 28 Ekim’de resmi tatil 13.00 itibariyle başlıyor. Bu saate kadar okullar, eczaneler, noterler, kargolar, PTT ve hastane poliklinikleri çalışıyor. Sonrasında ise hastaneler acil servis hizmeti verirken eczaneler nöbet usulüne göre çalışıyor.

 

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2022 yılı resmi tatiller | 2022 tatil günleri dini milli bayramlar

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