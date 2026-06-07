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Gündem Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti
Gündem

Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde Rahmi Koç'un anlattığı rezil fıkraya yönelik protesto saldırısı sonrası emniyet güçleri jet hızıyla harekete geçti. Şirket binasına iki kurşunun isabet ettiği ve şans eseri can kaybının yaşanmadığı feci olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli iki kişi sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasının önüne geldi. Şüpheliler, binaya silahla ateş açtı. Saldırıda binaya iki kurşun isabet etti.

SİLAHLARINI AVM BAHÇESİNE ATTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganların olayın ardından kullandıkları silahı ve kıyafetlerini yakındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıklarını belirledi. Şüphelilerin daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

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Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

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Kürt kadınları aşağılayan ahlaksız fıkraya tepki! Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde peş peşe kurşun yağdırdılar!

Gündem

Kürt kadınları aşağılayan ahlaksız fıkraya tepki! Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde peş peşe kurşun yağdırdılar!

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Yorumlar

cok yasa TÜRKÜN POLİSİ

anında yakalama dedikleri bu varol emniyet istanbul polisi
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