Yarın kimin maçı var? Süper Lig 37.hafta | 1.Lig haftanın maçları
Süper Lig ve 1.Lig'de 37.hafta heyecanı yaşanacak. Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler ise 'Bu hafta kimin maçı var?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Süper Lig'de kimin maçı var? Süper Lig tüm maçlar aynı saatte mi 14-15 Mayıs
Profesyonel futbol liglerinde sezonlar tamamlanmak üzere... Bu hafta sonu ise Süper Lig ve 1.Lig'de 37.hafta maçları oynanacak. Peki, bu hafta kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Yarın kimin maçı var? Süper Lig 37.hafta | 1.Lig haftanın maçları
14 Mayıs Cumartesi
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe-Beşiktaş
16.00 Trabzonspor-Altay
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük
16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor
1. Lig
14 Mayıs Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor
16.00 Altınordu-Balıkesirspor
16.00 Manisa FK-Tuzlaspor
16.00 Eyüpspor-Kocaelispor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü
16.00 Yılport Samsunspor-İstanbulspor
16.00 NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
16 Mayıs Pazartesi
15.30 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare
16.00 Bodrumspor-Sivas Belediyespor
Beyaz Grup:
16 Mayıs Pazartesi
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32
TFF 3. Lig
1. Grup
17 Mayıs Salı
16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor
16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor
2. Grup:
18 Mayıs Çarşamba
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor
16.00 İskenderunspor-52 Orduspor
3. Grup:
17 Mayıs Salı
20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967