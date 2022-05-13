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Spor Yarın kimin maçı var? Süper Lig 37.hafta | 1.Lig haftanın maçları
Spor

Yarın kimin maçı var? Süper Lig 37.hafta | 1.Lig haftanın maçları

Süper Lig ve 1.Lig'de 37.hafta heyecanı yaşanacak. Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler ise 'Bu hafta kimin maçı var?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Süper Lig'de kimin maçı var? Süper Lig tüm maçlar aynı saatte mi 14-15 Mayıs

Yeniakit Publisher
2022-05-13 14:52:00 -
Yarın kimin maçı var? Süper Lig 37.hafta | 1.Lig haftanın maçları

Profesyonel futbol liglerinde sezonlar tamamlanmak üzere... Bu hafta sonu ise Süper Lig ve 1.Lig'de 37.hafta maçları oynanacak. Peki, bu hafta kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Yarın kimin maçı var? Süper Lig 37.hafta | 1.Lig haftanın maçları

14 Mayıs Cumartesi

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe-Beşiktaş

16.00 Trabzonspor-Altay

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor

1. Lig

14 Mayıs Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor

16.00 Altınordu-Balıkesirspor

16.00 Manisa FK-Tuzlaspor

16.00 Eyüpspor-Kocaelispor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü

16.00 Yılport Samsunspor-İstanbulspor

16.00 NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

16 Mayıs Pazartesi

15.30 1461 Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare

16.00 Bodrumspor-Sivas Belediyespor

Beyaz Grup:

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32

TFF 3. Lig

1. Grup

17 Mayıs Salı

16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor

16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor

2. Grup:

18 Mayıs Çarşamba

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor

16.00 İskenderunspor-52 Orduspor

3. Grup:

17 Mayıs Salı

20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967

 

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