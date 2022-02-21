Yarın kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi 22 Şubat günün maçları hangi kanalda?
22 Şubat hangi maç hangi kanalda? Futbolseverler 22 Şubat Salı akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi takımların maçı var? Günün maçları 22 Şubat Salı
Haftayı futbolla iç içe geçirmek isteyenler hangi liglerde maçların olduğunu merak ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı Salı ve Çarşamba geceleri yaşanacak. Peki, yarın hangi takımların maçı var?
Süper Lig
20.00 Başakşehir- Konyaspor (Erteleme maçı) beIN Sports 1
İngiltere Championship
22.45 Middlesbrough-WBA beIN Sports 2
Şampiyonlar Lig son 16 Turu
23.00 Chelsea-Lille Exxen, CBC Sport
23.00 Villarreal-Juventus Exxen, CBC Sport