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Spor Yarın kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi 22 Şubat günün maçları hangi kanalda?
Spor

Yarın kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi 22 Şubat günün maçları hangi kanalda?

22 Şubat hangi maç hangi kanalda? Futbolseverler 22 Şubat Salı akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi takımların maçı var? Günün maçları 22 Şubat Salı

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:12:00 -
Yarın kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi 22 Şubat günün maçları hangi kanalda?

Haftayı futbolla iç içe geçirmek isteyenler hangi liglerde maçların olduğunu merak ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı Salı ve Çarşamba geceleri yaşanacak. Peki, yarın hangi takımların maçı var?

Süper Lig

20.00 Başakşehir- Konyaspor (Erteleme maçı)   beIN Sports 1

İngiltere Championship

22.45 Middlesbrough-WBA        beIN Sports 2

Şampiyonlar Lig son 16 Turu

23.00 Chelsea-Lille          Exxen, CBC Sport

23.00 Villarreal-Juventus             Exxen, CBC Sport

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Spor

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