Yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda 17 Mart:
Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Futbolseverler 17 Mart Perşembe günü kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi son 16 turu maçları
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise 17 Mart Perşembe akşamı kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları şifresiz izlenir mi?
Yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda 17 Mart:
UEFA Avrupa Ligi
20.45 Kızılyıldız- Rangers Exxen
20.45 Monaco-Braga Exxen
20.45 Bayer Leverkusen-Atalanta Exxen
20.45 Galatasaray – Barcelona Exxen, CBC Sport
23.00 Olimpik Lyon - Porto Exxen
23.00 West Ham United-Sevilla Exxen
23.00 Eintracht Frankfurt-Real Betis Exxen
UEFA Avrupa Konferans Ligi
20.45 AZ Alkmaar-Bodo Glimt Exxen
20.45 Basel-1marsilya Exxen
20.45 Kopenhag-PSV Exxen
20.45 Rennes-Leicester City Exxen
23.00 Roma-Vitesse Exxen
23.00 Feyenoord-Partizan Exxen
23.00 KAA Gent-PAOK Exxen
23.00 LASK-SlaviaPrag Exxen