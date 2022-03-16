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Spor Yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda 17 Mart:
Spor

Yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda 17 Mart:

Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Futbolseverler 17 Mart Perşembe günü kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi son 16 turu maçları

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:40:00 -
Yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda 17 Mart:

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise 17 Mart Perşembe akşamı kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı.  Peki, Avrupa Ligi maçları şifresiz izlenir mi?

Yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda 17 Mart:

UEFA Avrupa Ligi

20.45 Kızılyıldız- Rangers              Exxen

20.45 Monaco-Braga                     Exxen

20.45 Bayer Leverkusen-Atalanta            Exxen

20.45 Galatasaray – Barcelona   Exxen, CBC Sport

23.00 Olimpik Lyon - Porto          Exxen

23.00 West Ham United-Sevilla                Exxen

23.00 Eintracht Frankfurt-Real Betis       Exxen

UEFA Avrupa Konferans Ligi

20.45 AZ Alkmaar-Bodo Glimt    Exxen

20.45 Basel-1marsilya    Exxen

20.45 Kopenhag-PSV     Exxen

20.45 Rennes-Leicester City       Exxen

23.00 Roma-Vitesse       Exxen

23.00 Feyenoord-Partizan           Exxen

23.00 KAA Gent-PAOK  Exxen

23.00 LASK-SlaviaPrag   Exxen

 

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