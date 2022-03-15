Yarın kimin maçı var? 16 Mart Çarşamba günün maçları:
Şampiyonlar Ligi 16 Mart Çarşamba günü maçları | 16 Mart Çarşamba günü hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de pek çok ligde maçlar oynanacak. Futbolseverler ise söz konusu maçların hangi kanallarda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam kimin maçı var?
16 Mart Çarşamba akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, yarın akşam kimin maçı var?
Yarın kimin maçı var? 16 Mart Çarşamba günün maçları:
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
16.00 PSG-Salzburg UEFA TV
18.30 111b.Dortmund-Atletico Madrid EUAFA TV
Almanya Bundesliga
20.30 Mainz-B.Dortmund beIN Sports 3, tivibu spor 3
İngiltere Premier Lig
22.30 Brighton-Tottenham S Sport
23.15 Arsenal-LiverpoolS Sport
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu
23.00 Juventus-Villarreal Exxen, CBC Sport
23.00 Lille-Chelsea Exxen, CBC Sport web