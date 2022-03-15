  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yarın kimin maçı var? 16 Mart Çarşamba günün maçları:
Spor

Yarın kimin maçı var? 16 Mart Çarşamba günün maçları:

Şampiyonlar Ligi 16 Mart Çarşamba günü maçları | 16 Mart Çarşamba günü hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de pek çok ligde maçlar oynanacak. Futbolseverler ise söz konusu maçların hangi kanallarda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 12:09:00 -
Yarın kimin maçı var? 16 Mart Çarşamba günün maçları:

16 Mart Çarşamba akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, yarın akşam kimin maçı var?

Yarın kimin maçı var? 16 Mart Çarşamba günün maçları:

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final

16.00 PSG-Salzburg        UEFA TV

18.30 111b.Dortmund-Atletico Madrid  EUAFA TV

Almanya Bundesliga

20.30 Mainz-B.Dortmund            beIN Sports 3, tivibu spor 3

İngiltere Premier Lig

22.30 Brighton-Tottenham         S Sport

23.15 Arsenal-LiverpoolS Sport

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

23.00 Juventus-Villarreal             Exxen, CBC Sport

23.00 Lille-Chelsea          Exxen, CBC Sport web

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay