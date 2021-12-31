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Spor Yarın kimin maçı var? 1 Ocak Cumartesi maç var mı? Yarın hangi maçlar oynanacak?
Spor

Yarın kimin maçı var? 1 Ocak Cumartesi maç var mı? Yarın hangi maçlar oynanacak?

Yarın maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı dolayısıyla 1 Ocak 2022 Cumartesi gnü maç olup olmayacağı araştırılırken, Süper Lig yarın maç var mı? Premier Liginde yarın maç oynanacak mı? Fransa Ligi maç var mı? Avrupa maçları yarın var mı? soruları da yine futbol tutkunları tarafından internet üzerinden sorgulanmakta. İşte 1 Ocak Cumartesi oynanacak maçlar ve yarın oynanacak maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 16:02:00 - 2021-12-31 16:02:42
Yarın kimin maçı var? 1 Ocak Cumartesi maç var mı? Yarın hangi maçlar oynanacak?

Yarın maç var mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlar fanatik taraftar tarafından sorgulanıyor. Futbol maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte 1 Ocak Cumartesi günü oynanacak Fransa Ligi, İngiltere Ligi, Portekiz Ligi maçları. İşte yarın oynanacak maçlar, yarınki maç saatleri... 

Yarın kimin maçı var?

15.30 Arsenal - Manchester City S Sport

18.00 Watford - Tottenham S Sport

18.00 Leicester City - Norwich S Sport

20.30 Crystal Palace - Westham S Sport

2 Ocak 2022 Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?

16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart, Bilyoner

17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport

17.00 Everton - Brighton S Sport

17.00 Leeds United - Burnley S Sport

17.00 Southampton - Newcastle S Sport

18.15 Elche - GranadaSpor Smart, Bilyoner

18.15 Atletico Madrid - Rayo Vallecano Sport Smart, Bilyoner

19.30 Liverpool - Chelsea S Sport

20.30 Alaves - Real SociedadSport Smart, Bilyoner

20.30 Real Betis - Celta Vigo Sport Smart, Bilyoner

23.00 Mallorca - Barcelona Sport Smart, Bilyoner

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