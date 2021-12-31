Yarın kimin maçı var? 1 Ocak Cumartesi maç var mı? Yarın hangi maçlar oynanacak?
Yarın maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı dolayısıyla 1 Ocak 2022 Cumartesi gnü maç olup olmayacağı araştırılırken, Süper Lig yarın maç var mı? Premier Liginde yarın maç oynanacak mı? Fransa Ligi maç var mı? Avrupa maçları yarın var mı? soruları da yine futbol tutkunları tarafından internet üzerinden sorgulanmakta. İşte 1 Ocak Cumartesi oynanacak maçlar ve yarın oynanacak maç saatleri.
Yarın maç var mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlar fanatik taraftar tarafından sorgulanıyor. Futbol maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte 1 Ocak Cumartesi günü oynanacak Fransa Ligi, İngiltere Ligi, Portekiz Ligi maçları. İşte yarın oynanacak maçlar, yarınki maç saatleri...
Yarın kimin maçı var?
15.30 Arsenal - Manchester City S Sport
18.00 Watford - Tottenham S Sport
18.00 Leicester City - Norwich S Sport
20.30 Crystal Palace - Westham S Sport
2 Ocak 2022 Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?
16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart, Bilyoner
17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport
17.00 Everton - Brighton S Sport
17.00 Leeds United - Burnley S Sport
17.00 Southampton - Newcastle S Sport
18.15 Elche - GranadaSpor Smart, Bilyoner
18.15 Atletico Madrid - Rayo Vallecano Sport Smart, Bilyoner
19.30 Liverpool - Chelsea S Sport
20.30 Alaves - Real SociedadSport Smart, Bilyoner
20.30 Real Betis - Celta Vigo Sport Smart, Bilyoner
23.00 Mallorca - Barcelona Sport Smart, Bilyoner