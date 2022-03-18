Yarın hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig yarınki maç programı!

Yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de 29 hafta geride kaldı. Trabzonspor’un acımadım şampiyonluğa gitmesi taraftarı bir hayli mutlu ederken, Galatasaray ise Süper Lig’deki kötü gidişatı Avrupa Ligi maçlarında da sürdürdü. Galatasaray, Barcalona’ya 2-1 yenilerek, Avrupa Ligi’ne veda etti. Türkiye Futbol Federasyonu bu haftanın maç programını açıkladı. Peki yarın hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi hangi maçlar var, kimin maçı var?