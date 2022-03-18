Yarın hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig yarınki maç programı!
Yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de 29 hafta geride kaldı. Trabzonspor’un acımadım şampiyonluğa gitmesi taraftarı bir hayli mutlu ederken, Galatasaray ise Süper Lig’deki kötü gidişatı Avrupa Ligi maçlarında da sürdürdü. Galatasaray, Barcalona’ya 2-1 yenilerek, Avrupa Ligi’ne veda etti. Türkiye Futbol Federasyonu bu haftanın maç programını açıkladı. Peki yarın hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi hangi maçlar var, kimin maçı var?
Yarın hangi maçlar oynanacak? TFF 2. Lig'de 30'uncu, TFF 3. Lig'de ise 1. ve 3. Grup'ta 27'nci, 2. Grup'ta ise 30'uncu hafta müsabakaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Süper Lig yarın hangi maçlar var?
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
TFF 1.Lig yarınki maçlar hangileri?
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
TFF 2. Lig yarın kimin maçı var?
14.00 Şanlıurfaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Şanlıurfa GAP)
TFF 3. Lig yarın hangi maçlar var?
14.00 Batman Petrolspor-Sancaktepe FK (Batman Yeni Şehir)