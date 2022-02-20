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Spor Yarın hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 21 Şubat Pazartesi
Spor

Yarın hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 21 Şubat Pazartesi

Pazartesi günü hangi ligde hangi maçlar oynanacak? Futbolseverler 21 Şubat Pazartesi günü hangi liglerde maçların olduğu merak ediliyor. Peki, yarın Süper Lig’de maç var mı? Premier Lig maçları güncel | Avrupa’da günün maçları 21 Şubat:

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:55:00 -
Yarın hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 21 Şubat Pazartesi

Futbolseverler hafta içinde hangi gün hangi kanallarda maçların yayımlanacağını araştırıyor. Peki, yarın yani 21 Şubat Pazartesi günü hangi liglerde maç oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın maç var mı?

Yarın hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 21 Şubat Pazartesi

Süper Lig

20.00 Göztepe-Galatasaray        beIN Sports 1

1. Lig

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max 1

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor       TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor           TRT Avaz, beIN Max 1

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi BandırmasporTRT Spor, beIN Max 2

İtalya Serie A

21.00 Cagliari-Napoli      CBC Sport, S Sport Plus

23.00 Bologna-Spezia    S Sport Plus

İspanya La Liga

23.00 celta Vigo-Levante             CBC Sport, Spor Smart

Fransa Ligue 2

22.45 Toulouse-Le Havre             beIN Sports 2

 

 

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