Yarın hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 21 Şubat Pazartesi
Pazartesi günü hangi ligde hangi maçlar oynanacak? Futbolseverler 21 Şubat Pazartesi günü hangi liglerde maçların olduğu merak ediliyor. Peki, yarın Süper Lig’de maç var mı? Premier Lig maçları güncel | Avrupa’da günün maçları 21 Şubat:
Futbolseverler hafta içinde hangi gün hangi kanallarda maçların yayımlanacağını araştırıyor. Peki, yarın yani 21 Şubat Pazartesi günü hangi liglerde maç oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın maç var mı?
Yarın hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 21 Şubat Pazartesi
Süper Lig
20.00 Göztepe-Galatasaray beIN Sports 1
1. Lig
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max 1
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor TRT Avaz, beIN Max 1
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi BandırmasporTRT Spor, beIN Max 2
İtalya Serie A
21.00 Cagliari-Napoli CBC Sport, S Sport Plus
23.00 Bologna-Spezia S Sport Plus
İspanya La Liga
23.00 celta Vigo-Levante CBC Sport, Spor Smart
Fransa Ligue 2
22.45 Toulouse-Le Havre beIN Sports 2