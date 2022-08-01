Yarın hangi maçlar var? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı: UEFA Şampiyonlar üçüncü eleme turu maç saatleri:
Hangi maç hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig maçları için geri sayım sürerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçlarına ilişkin program da belli oldu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oynanacak? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları yarın başlayacak. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın akşam hangi maçlar var? Akşama kimin maçı var? 2 Ağustos 2022 Salı yarınki maç saatleri:
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçları saat kaçta?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:
Yarın hangi maçlar var? (2 Ağustos 2022 Salı maç programı)
20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)
21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
3 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var?
19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)
19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)