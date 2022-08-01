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Spor Yarın hangi maçlar var? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı: UEFA Şampiyonlar üçüncü eleme turu maç saatleri:
Spor

Yarın hangi maçlar var? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı: UEFA Şampiyonlar üçüncü eleme turu maç saatleri:

Hangi maç hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig maçları için geri sayım sürerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçlarına ilişkin program da belli oldu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oynanacak? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 16:27:00 - 2022-08-01 16:29:15
Yarın hangi maçlar var? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı: UEFA Şampiyonlar üçüncü eleme turu maç saatleri:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları yarın başlayacak. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın akşam hangi maçlar var? Akşama kimin maçı var? 2 Ağustos 2022 Salı yarınki maç saatleri:

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçları saat kaçta?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

Yarın hangi maçlar var? (2 Ağustos 2022 Salı maç programı)

20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var?

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)

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