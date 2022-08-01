Yarın hangi maçlar var? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı: UEFA Şampiyonlar üçüncü eleme turu maç saatleri:

Hangi maç hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig maçları için geri sayım sürerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçlarına ilişkin program da belli oldu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oynanacak? 2 Ağustos 2022 Salı maç programı.