Yarın hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 14 Şubat yarın hangi maçlar var, saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25. hafta maçları cuma ve cumartesi günü oynandı. Süper Lig 25. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Cuma günü oynanan Altay Çaykur Rizespor maçı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, cumartesi günü oynanan maçlar ve maç sonuçları Giresunspor 1-2 Fenerbahçe, Başakşehir 2-0 Gaziantep FK, Galatasaray 1-1 Kayserispor oldu. Süper Lig’de bugün ve yarın oynanacak maçlar da bir hayli sorgulanıyor. Peki yarın hangi maçlar olacak? Yarınki maçlar hangileri? İşte Süper Lig 25. hafta yarın oynanacak maç programı.
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig yarınki maçlar hangileri? Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00. Atakaş Hatayspor maçını hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Bugün hangi maçlar var?
13.30: Sivasspor 1-1 Yeni Malatyaspor
16.00: Antalyaspor - Karagümrük
19.00: Kasımpaşa - Alanyaspor
19.00: Trabzonspor - Konyaspor
Yarın hangi maçlar var?
Süper Lig 25. hafta 14 Şubat Pazartesi oyancak maçlar hangileri?
20.00: Hatayspor - Göztepe
20.00: Adana Demirspor - Beşiktaş
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Simon Deli, Rassoul, Alper, Svensson, Gökhan İnler, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli
Beşiktaş: ERSİN, RIDVAN, WELINTON, VIDA, ROSIER, SOUZA, OĞUZHAN, ALEX, LARIN, GHEZZAL, BATSHUAYI
Süper Lig puan durumu!
1-TRABZONSPOR: 57
2-KONYASOPOR: 48
3-ADANA DEMİRSPOR: 40
4-BAŞAKŞEHİR: 40
5-FENERBAHÇE: 40
6-ALANYASPOR: 39
7-BEŞİKTAŞ: 37
8-HATAYSPOR: 36
9-GAZİANTEP FK: 35
10-KAYSERİSPOR: 35
11-KARAGÜMRÜK: 33
12-SİVASSPOR: 31
13-GALATASARAY: 29
14-KASIMPAŞA: 27
15-GÖZTEPE: 27
16-GİRESUNSPOR:26
17-ANTALYASPOR: 25
18-RİZESPOR: 23
19-ALTAY: 22
20-YENİ MALATYASPOR: 16
Süper Lig 26. hafta maçları