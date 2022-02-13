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Spor Yarın hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 14 Şubat yarın hangi maçlar var, saat kaçta?
Spor

Yarın hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 14 Şubat yarın hangi maçlar var, saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25. hafta maçları cuma ve cumartesi günü oynandı. Süper Lig 25. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Cuma günü oynanan Altay Çaykur Rizespor maçı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, cumartesi günü oynanan maçlar ve maç sonuçları Giresunspor 1-2 Fenerbahçe, Başakşehir 2-0 Gaziantep FK, Galatasaray 1-1 Kayserispor oldu. Süper Lig’de bugün ve yarın oynanacak maçlar da bir hayli sorgulanıyor. Peki yarın hangi maçlar olacak? Yarınki maçlar hangileri? İşte Süper Lig 25. hafta yarın oynanacak maç programı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 14:36:00 - 2022-02-13 14:50:25
Yarın hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 14 Şubat yarın hangi maçlar var, saat kaçta?

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig yarınki maçlar hangileri? Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00. Atakaş Hatayspor maçını hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bugün hangi maçlar var?

13.30: Sivasspor 1-1 Yeni Malatyaspor

16.00: Antalyaspor - Karagümrük

19.00: Kasımpaşa - Alanyaspor

19.00: Trabzonspor - Konyaspor

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Yarın hangi maçlar var?

Süper Lig 25. hafta 14 Şubat Pazartesi oyancak maçlar hangileri?

20.00: Hatayspor - Göztepe

20.00: Adana Demirspor - Beşiktaş

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Simon Deli, Rassoul, Alper, Svensson, Gökhan İnler, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli

Beşiktaş: ERSİN, RIDVAN, WELINTON, VIDA, ROSIER, SOUZA, OĞUZHAN, ALEX, LARIN, GHEZZAL, BATSHUAYI

Süper Lig puan durumu!

1-TRABZONSPOR: 57

2-KONYASOPOR: 48

3-ADANA DEMİRSPOR: 40

4-BAŞAKŞEHİR: 40

5-FENERBAHÇE: 40

6-ALANYASPOR: 39

7-BEŞİKTAŞ: 37

8-HATAYSPOR: 36

9-GAZİANTEP FK: 35

10-KAYSERİSPOR: 35

11-KARAGÜMRÜK: 33

12-SİVASSPOR: 31

13-GALATASARAY: 29

14-KASIMPAŞA: 27

15-GÖZTEPE: 27

16-GİRESUNSPOR:26

17-ANTALYASPOR: 25

18-RİZESPOR: 23

19-ALTAY: 22

20-YENİ MALATYASPOR: 16

Süper Lig 26. hafta maçları

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