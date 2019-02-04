Yarın (5 şubat) Akdeniz Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Akdeniz'de büyük bir fırtına mı olacak?

Meteoroloji uyardı! Yarın Akdeniz Bölgesi'nde fırtına mı olacak? Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları yarın nasıl bir hava bekliyor? Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz'de rüzgar nasıl etkili olacak?Özellikle kıyıda denizcilikle uğraşan vatandaşlar yarın için nasıl önlemler almalı? İşte Akdeniz Bölgesinde yarın 5 Şubat hava durumunun detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Batı Akdeniz'in güneyinde yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aralıklarla devam edeceği ve cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in batısında da rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.