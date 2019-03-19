0553 313 94 23

Yarım asırlık hayal gerçek oldu! Bir kent bayram ediyor

1970'li yılların başında planlanan ve 3 yıl önce yapımına başlanan Gümüşhane Çevre Yolu Projesi tamamlandı. 11,2 kilometrelik Çevre Yolu projesi ile bölgede ulaşım rahatladı.

19 Mart 2019 Salı 15:23
Yarım asırlık hayal gerçek oldu! Bir kent bayram ediyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Gümüşhane'de, trafiğin rahatlatılması için 1970'li yılların başında Güney Çevre Yolu projesi planlandı. Hayata geçirilemeyen proje için 2016 yılında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında, devasa köprülü kavşaklar, viyadükler ve tünellerden oluşan 11,2 kilometrelik Çevre Yolu projesi 3 yılda tamamlandı.

8 kilometresi çift tüplü tünellerden oluşan ve 1 milyar liraya mal olan yolla birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne transit araç geçişleri ile kent merkezine bağlantı güzergahlarında trafik akışı rahatladı.

"Kente çok şey katacak"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentin eski yollarının tek geçişli ve alternatifi olmayan yollar olduğunu belirterek artık kentin her noktadan Çevre Yolu'na bağlanabildiğini söyledi.

Çimen, "Şehrimizin ortasından geçen bir İpek Yolu vardı. Tek geçişi olan ve alternatifi olmayan bir güzergahtı. 3 yıl süren Çevre Yolu projemiz tamamlandı. Bunun 8 kilometresi tünellerle, kalan 3,2 kilometreside viyadüklerle geçildi. Biz bu Çevre Yolu'nun şehre faydası olması açısından her zaman proje ekibimizle birlikte çalışma yaptık. Şehrimizin bir batıdan, bir de doğudan giriş-çıkışını ekibimizle ve yüklenici firmayla projelendirdik. 3 tane daha kavşak ilave ettirdik. Şu anda Gümüşhane'den istediğiniz her noktadan yola bağlanabiliyorsunuz. Şehre büyük bir katma değer sağladı. Bundan sonraki süreçte de alternatif bir yolumuz oldu. Şehrimizde yıllardır beklediğimiz bir yatırımdı. Bu nedenle çok mutluyuz. Kente çok şey katacak" dedi.

"Avrupa'da görebileceğimiz yollardı"

Devasa köprülü kavşaklar ve viyadükleri televizyonlarda gördüklerini anlatan Adem Ağaç da "Şimdi bu yollar Gümüşhane'de var. Bu yollar Avrupa'da görebileceğimiz yollardı. Bunları şehrimizde de görmek bizi çok mutlu ediyor. Şehrimizdeki trafik yoğunluğunun büyük bir bölümünü aldı" diye konuştu.

Bayburt- Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan sürücü Engin Ateş ise, yeni yolların Gümüşhane trafiğini rahatlattığını söyleyerek, "Yeni yollar çok güzel oldu. Bunun değerini eski yolları kullananlar bilir. Gümüşhane'ye lazımdı. Gümüşhane trafiği de rahatladı, biz de rahatladık" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:23
  1. Trabzon
  2. Karadeniz
  3. Avrupa
  4. Gümüş
  5. İran
  6. Gümüşhane
  7. Doğu Karadeniz
  8. Orta Doğu
  9. Karadeniz Bölgesi
  10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  11. Bayburt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da Fitness Merkezi açıldı
    1. Tosya’da Fitness Merkezi açıldı
    2. Eğitimci ve velilerden kan ve kök..
    3. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
    4. Defineciler kazdıkları çukurda..
    5. "Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz..
    6. Paris’te Sarı Yeleklilerin..
    7. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline..
    8. "Türkiye, geçen yıl dijital reklamda..
    9. Aydın jandarmasından iki tarlaya..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
    11. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    12. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    13. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    14. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    15. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ın bir..
    17. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    18. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    19. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    20. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    21. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    22. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    23. İki oğlunu öldüren babanın 20 yıla..
    24. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    25. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    26. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    27. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    28. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    29. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    30. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı