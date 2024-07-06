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Spor Yarı final için sahadayız! Hollanda - Türkiye canlı anlatım
Spor

Yarı final için sahadayız! Hollanda - Türkiye canlı anlatım

Yeniakit Publisher
2024-07-06 21:56:00 - 2024-07-06 22:01:52
Yarı final için sahadayız! Hollanda - Türkiye canlı anlatım

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Canlı anlatım için sayfayı sık sık yenileyiniz...

 1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

HOLLANDA - TÜRKİYE

İLK 11'LER: 

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
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