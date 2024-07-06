Yarı final için sahadayız! Hollanda - Türkiye canlı anlatım
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.
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1' İlk düdük geldi ve maç başladı.
HOLLANDA - TÜRKİYE
İLK 11'LER:
HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
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