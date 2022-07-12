Yargıtay'dan telefon karıştırma kararı
Antalya'da eşinin cep telefonu mesajlarını okuyan kişi Yargıtay tarafından kusurlu bulundu. Karısının telefonuna casus yazılım yükleyerek mesajları okuyan adama Yargıtay bu hareketi "Hukuka aykırıdır" diyerek kusurlu buldu.
Antalya’da yaşayan bir adam eşinin davranışlarından şüphelendi. Eşinin telefonunu alarak mesajların geri yüklenmesini sağlayan bir program yükledi. Eşinin başka kişilerle konuşmalarını gören o adam eşine boşanma davası açtı.
Yargıtay Hukuk Dairesi ise hukuka aykırı olarak elde edilen delil kusurun belirlenmesinde dikkate alınamaz diyerek eşi kusurlu buldu.