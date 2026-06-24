Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Oyuncu Halil Ergün, verdiği son röportajında Kemalist tayfayı yerin dibine soktu. Kendisinin Cumhuriyetçi olduğunu ve hiçbir zaman Atatürkçü olmadığını belirten Ergün, "Türkiye'de her haltı Atatürkçüler yiyor. Hepimiz imparatorluk çocuğuyuz. Mustafa Kemal gökten zembille inmedi" ifadelerini kullandı. Ergün, neden Ak Parti’yi desteklediğini de anlattı.
79 yaşındaki dizi, film ve tiyatro oyuncusu Halil Ergün, 'Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet' adlı YouTube programına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de 2010 referandumunda 'evet' oyu kullandığını belirten Ergün, "Anamı babamı da aldım gidip oy kullandım. O referandum 12 Eylül ile bir hesaplaşmaydı" ifadelerini kullandı.
Ergün, Türkiye'deki soygunların hemen hepsinin Atatürk maskesi ile yapıldığının altını da çizerek kendisinin hiçbir zaman Atatürkçü olmadığını söyledi.
HEPİMİZ OSMANLI ÇOCUĞUYUZ
Programın sunucusu Gülsüm'ün neden özellikle "Atatürk" ifadesini neden kullanmayı tercih etmediğine yönelik sorusunu da cevaplayan Ergün, "Ya üç sene kullandığı, soyadı kanunuyla verilen zaten hasta olan bir adamcağızın şeyi... Ben hep Mustafa Kemal ve arkadaşları diye anarım onu... Bir de bu ülkede her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor biliyorsunuz. O yüzden ben Atatürkçü değil Cumhuriyetçiyim. Hepimiz, imparatorluk çocuklarıyız Atatürk de dahil. Gökten zembille inmedi ya Mustafa Kemal" dedi.
Ergün sözleri Kemalist tayfayı öfkeden kudurttu. Fondaş basının hedef göstermesi ve sosyal medya trolleri vasıtasıyla Ergün hedef tahtasına oturtularak linç edilmeye çalışıldı.
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