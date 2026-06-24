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Gündem Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
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Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Oyuncu Halil Ergün, verdiği son röportajında Kemalist tayfayı yerin dibine soktu. Kendisinin Cumhuriyetçi olduğunu ve hiçbir zaman Atatürkçü olmadığını belirten Ergün, "Türkiye'de her haltı Atatürkçüler yiyor. Hepimiz imparatorluk çocuğuyuz. Mustafa Kemal gökten zembille inmedi" ifadelerini kullandı. Ergün, neden Ak Parti’yi desteklediğini de anlattı.

79 yaşındaki dizi, film ve tiyatro oyuncusu Halil Ergün, 'Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet' adlı YouTube programına açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'de 2010 referandumunda 'evet' oyu kullandığını belirten Ergün, "Anamı babamı da aldım gidip oy kullandım. O referandum 12 Eylül ile bir hesaplaşmaydı" ifadelerini kullandı. 

Ergün, Türkiye'deki soygunların hemen hepsinin Atatürk maskesi ile yapıldığının altını da çizerek kendisinin hiçbir zaman Atatürkçü olmadığını söyledi.  

HEPİMİZ OSMANLI ÇOCUĞUYUZ

Programın sunucusu Gülsüm'ün neden özellikle "Atatürk" ifadesini neden kullanmayı tercih etmediğine yönelik sorusunu da cevaplayan Ergün, "Ya üç sene kullandığı, soyadı kanunuyla verilen  zaten hasta olan bir adamcağızın şeyi... Ben hep Mustafa Kemal ve arkadaşları diye anarım onu... Bir de bu ülkede her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor biliyorsunuz. O yüzden ben Atatürkçü değil Cumhuriyetçiyim. Hepimiz, imparatorluk çocuklarıyız Atatürk de dahil. Gökten zembille inmedi ya Mustafa Kemal" dedi.

Ergün sözleri Kemalist tayfayı öfkeden kudurttu. Fondaş basının hedef göstermesi ve sosyal medya trolleri vasıtasıyla Ergün hedef tahtasına oturtularak linç edilmeye çalışıldı.

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Yorumlar

Mehmet

Halil Ergün'ün Atatürkçülük iddiasına karşı duruşu takdire şayan. 2010 referandumunda 'evet' oyu kullanması da, milletimizin 12 Eylül darbesiyle olan hesaplaşmasının bir göstergesi. Bu ülkede her şeyi Atatürk üzerinden yapma çabası içerisinde olanlar gerçek Türk milliyetçiliğinin kıymetini anlamadıkları için bu tür söylemlerle tepki görmüşler. Halil Ergün'ün "Hepimiz Osmanlı çocuğuyuz" ifadesi de, milletimizin köklerini ve geçmişini unutmaması gerektiğini hatırlatıyor. Bu ülkede her şeyi Atatürk adı altında yapmaya çalışanların gerçekleri görmezden geldiğini söylemek lazım.
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